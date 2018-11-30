خالد الفيصل يستقبل مدير شرطة العاصمة المقدسة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة، مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي الذي سلّم سموه نسخة من الرسالة التي ناقشها مؤخراً وحصل على إثرها على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى.

وتضمنت الرسالة التي حملت موضوع إصلاح ذات البين في العهد السعودي 1319 -1436هـ خمسة فصول تحدّثت عن مشروع إصلاح ذات البين وأنواعه والتطور التاريخي لهذا النهج في المملكة العربية السعودية، والتوسع في إنشاء جمعيات إصلاح ذات البين خلال العقدين الماضيين وتطوّر أعمالها والأدوار المناطة بها والأثر الذي نتج عن ذلك في حلّ القضايا وفق هذا النهج، وطرحت الرسالة أيضاً آليات إعداد وتأهيل المصلحين الأسريين، كما استعرضت أثر إصلاح ذات البين في تحقيق الاستقرار الداخلي.

من جهته عبّر اللواء العصيمي عن شكره للأمير خالد الفيصل على كلماته وتحفيزه، منوهاً بالدور الكبير لسموه في دعم أعمال لجان إصلاح ذات البين في المنطقة.