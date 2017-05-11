خالد الفيصل يُكرّم البنك الأهلي لشراكته في تنمية المنطقة

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جدة ــ البلاد

في تأكيد جديد لمساهماته المجتمعية وتحقيقاً لأهداف الرؤية التنموية للمنطقة، كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل البنك الأهلي لدعمه للجهود التنموية في منطقة مكة، وسعيه للتكامل التنموي لبناء الإنسان وتنمية المكان.

جاء ذلك إثر مشاركة البنك الأهلي في ملتقى مكة الثقافي، الذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”، برعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة، والذي يندرج تحت إستراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان. ويأتي ملتقى مكة الثقافي ضمن المبادرات الجديدة والمشاريع الفكرية، التي تنسجم مع الرؤية الشاملة لمنطقة مكة المكرمة.

سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ثمّن تكريم سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة للبنك الأهلي، مُعرباً عن اعتزاز البنك بالحصول على هذا التكريم الذي يعكس الدور الحيوي الذي يضطلع به البنك تجاه مجتمعه من خلال مشاركاته وإسهاماته المتعددة في مختلف الفعاليات التي من شأنها دعم جهود التنمية الاجتماعية في شتى المجالات،

مشيراً إلى أن برامج الأهلي للمسؤولية المجتمعية “أهالينا” تأتي متماشية مع جهود التنمية الاقتصادية ورؤية السعودية 2030 من خلال إستراتيجية متكاملة تركز على تمكين ثلاث فئات مُهمة في مجتمعنا وهي المرأة، والشباب، والطفل، بالإضافة لبرنامج الأهلي للعمل التطوعي عبر برامج مُحدّدة الأهداف تجعل منهم طاقات إيجابية وتنموية فاعلة في اقتصادنا الوطني…

ويهدف البنك الأهلي من خلال المشاركة في هذا الملتقى إلى ترجمة رؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وإيمانه العميق بما يحمله من رسالة يستهدف من خلالها بناء الإنسان و تنمية المكان، واستثمار كل المقومات التي تمتاز بها المنطقة لتطوير العمل الثقافي والفكري، ومستهدفاً إعادة اكتشاف الإنسان لقيمه وتراثه الديني…

ويسعى ملتقى مكة الثقافي إلى دعم الجهود التنموية للمنطقة لبناء الإنسان فكرياً وثقافياً وتوعوياً، عبر إقامة وتنظيم مجموعة متناغمة من البرامج والأنشطة والفعاليات طيلة العام، وفي مختلف محافظات المنطقة ومراكزها، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في منطقة مكة المكرمة.