خالد بن سلمان : الهجوم الحوثي على ناقلة النفط عمل إرهابي

أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الهجوم الإرهابي الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر يوم أمس، يؤكد عزم نظام الملالي وتوابعه في اليمن على إطالة أمد معاناة الشعب اليمني.

وقال السفير السعودي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر : ما قامت به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على ناقلة نفط تجارية في أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما في العالم هو أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أفشلت الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط السعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة.