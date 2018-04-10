خالد بن سلمان : الهجوم الكيماوي على دوما امتداد لجرائم الأسد والنظام الإيراني

أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية خالد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية تدين الهجوم الكيماوي المروع الذي نفَّذه نظام الأسد في دوما.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه استخدام الأسلحة المُحرّمة دولياً والرد عليه.

وأشار إلى أن هذا الهجوم الوحشي على الأبرياء والمدنيين هو امتداد لجرائم نظام الأسد وداعمه الأساسي النظام الإيراني وأدواته في المنطقة (حزب الله والميليشيات الطائفية التابعة له).

مشدداً على ضرورة الوقوف ضد عدوانهم في المنطقة في سوريا واليمن والدول الأخرى.