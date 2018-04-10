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خالد بن سلمان : الهجوم الكيماوي على دوما امتداد لجرائم الأسد والنظام الإيراني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / رجب / 1439 هـ      10 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية خالد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية تدين الهجوم الكيماوي المروع الذي نفَّذه نظام الأسد في دوما.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه استخدام الأسلحة المُحرّمة دولياً والرد عليه.

وأشار إلى أن هذا الهجوم الوحشي على الأبرياء والمدنيين هو امتداد لجرائم نظام الأسد وداعمه الأساسي النظام الإيراني وأدواته في المنطقة (حزب الله والميليشيات الطائفية التابعة له).

مشدداً على ضرورة الوقوف ضد عدوانهم في المنطقة في سوريا واليمن والدول الأخرى.

ibrahim

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