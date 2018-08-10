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خالد بن سلمان: اليمنيون لا يرضون أن يكون بلدهم جزءاً من إيران.. بل عربياً مستقلاً

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / ذو القعدة / 1439 هـ      10 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، إن “اللواء ناصر الشعباني أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، اعترف بكل وقاحة أن النظام الإيراني أمر أتباعه الحـوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، وأن الحـوثيين وحزب الله هم عمق إيران الاستراتيجي وأتباعهم”.

وأرفق الأمير خالد بن سلمان صورة من إحدى الصحف باللغة الفارسية والتي نقلت الخبر على لسان الشعباني، وعلق عليها الأمير خالد قائلًا: “بالطبع النظام الإيراني حذف الخبر من وكالة أنبائهم”.

وأضاف سفير المملكة: “بعد أن اتضح أكثر من مرة أن الحوثيين ليسوا سوى أتباع بيد النظام الإيراني يوجههم كيفما يشاء، هل يقبل الشعب اليمني الأبيّ الحرّ، أصل العرب، أن يكون لعبة بيد الولي الفقيه ومشروعه؟ ولماذا يموت العرب من أجل ذلك؟”.

واختتم الأمير خالد قائلًا: “اليمنيون الذين نعرفهم لا يرضون بأن يكون اليمن جزءًا من إيران، بل عربيًّا مستقلًا”.

ibrahim

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