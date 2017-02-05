خال الزميل علي معيض في ذمة الله

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جدة – البلاد

انتقل إلى رحمة الله – تعالى – خال الزميل علي معيض، رئيس القسم الرياضي بالجريدة.

و(البلاد) التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي، وصادق المواساة للزميل علي معيض، وأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير، الرحمة والمغفرة، وجنات الخلد للفقيد.

(إنّا لله وإنّا إليه راجعون)