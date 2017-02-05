العدد 21836 05 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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خال الزميل علي معيض في ذمة الله

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خال الزميل علي معيض في ذمة الله
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جدة – البلاد

انتقل إلى رحمة الله – تعالى – خال الزميل علي معيض، رئيس القسم الرياضي بالجريدة.

و(البلاد) التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي، وصادق المواساة للزميل علي معيض، وأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير، الرحمة والمغفرة، وجنات الخلد للفقيد.
(إنّا لله وإنّا إليه راجعون)

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التصنيف: الرياضة

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