خاميس: نستحق الفوز بالليجا

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إعداد- محمود العوضي

قال لاعب وسط ريال مدريد، الكولومبي خاميس رودريجيز: إن اقتناص بطولة الليجا هذا الموسم “جائزة مستحقة” للنادي الملكي؛ نظرًا للعمل الذي أنجزه الفريق طيلة أشهر المنافسة. وأضاف خاميس: أشعر بالسعادة للفوز بالليجا؛ لأنه إنجاز مستحق.

قدمنا الكثير من أجل الوصول إلى اللقب، وهو جائزة مستحقة؛ نظير الجهد الذي بذلناه بشغف. وذكر اللاعب، أن “الفوز بهذا اللقب عمل فريد لأن من يوجد ضمن هذه المجموعة هو فقط من يستطيع أن يحظى به”.

وأردف: “نحن في ريال مدريد؛ من أجل إحراز الألقاب”. وكان الميرينجي قد استعاد لقب الليجا الغائب عن خزائنه منذ موسم (2011-12)، الـ33 في تاريخه .