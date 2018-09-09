خبراء التعليم بمكة يزورون المدارس

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

شارك أعضاء مجلس خبراء التعليم بمكة المكرمة في مبادرة (دربك أخضر) التي أطلقتها الإدارة خلال الأسبوع التمهيدي لهذا العام ، وقام عدد من الأعضاء بزيارات ميدانية للمدارس لشحذ الهمم وإبداء المقترحات التطويرية وتقديم الرؤى والمبادرات الرائدة والوقوف على الخطط والجهود المبذولة في سبيل تحقيق بداية جادة ومتميزة مع بداية العام الدراسي.

ضم الوفد كلا من عضو مجلس الشورى السابق ومدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة السابق الأستاذ سليمان الزايدي ومدير عام تعليم البنات بمنطقة مكة المكرمة السابق الدكتور عبدالعزيز العقلا ومدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة السابق الأستاذ حامد السلمي والمساعدة للشؤون التعليمية – بنات – السابقة الأستاذة حصة اللعبون. كما شارك في الزيارات أمين مجلس خبراء التعليم والمستشار التعليمي السابق الأستاذ عبدالرزاق الثمالي.