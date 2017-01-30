خبراء : تحديات تواجه صناديق الاستثمار فى رفع جاذبيتها لدى الأفراد

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جدة ــ البلاد

قال مختصون وخبراء: إن صناديق الاستثمار تواجه تحديات لرفع جاذبيتها لدی الأفراد، مؤكدين أن تقلبات أسعار الأوراق المالية، وانخفاض الأصول المقومة بالنقد الأجنبي من المخاطر التي يواجهها هذا الاستثمار.

وأشاروا إلى أن نوع الصندوق وخبرة مديره، وتنوع الاستثمارات والعوائد، يسهم في الإقبال علی صندوق دون غيره، حيث ينتظر المستثمرون عادة عوائد مجزية بمعزل عن اتجاهات الصناديق والأسواق التي تستثمر فيها.

وقال الدكتور أحمد العلي، محلل في سوق الأسهم: إن جاذبية الصناديق الاستثمارية تكمن في عدة عوامل؛ أهمها الاستثمار المشترك الذي يخفض التكلفة علی النفقات، مبينا أن خبرة مديري المحافظ الاستثمارية المالية والاقتصادية لها تأثير كبير؛ إذ ترفع كفاءة الاستثمار، وتحقق دخلا دوريا ثابتا.

ولفت إلى أن أهم الفرص التي تقدمها الصناديق، توفير قناة استثمارية تضم أصولا عقارية بعائد شبه ثابت، ونموا في قيمة الأصول عبر الزمن، الذي سيتحول إلى أرباح رأسمالية.

وأضاف: إن وجود عدد كبير من رجال الأعمال في صندوق استثماري واحد، يتيح الفرص بشكل أكبر لتنويع الاستثمارات.

بدوره، قال علي الزهراني، مدير أحد الصناديق ومحلل أسهم: إن جاذبية الصناديق للمستثمرين تكمن في الاستثمارات المشتركة، حيث إنها تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال، مما يخفض تكلفة النفقات، إضافة إلى تقاسم الخسائر بين المستثمرين، الأمر الذي يقلل نسبة المخاطرة.

ولفت إلى أن الإدارة الجيدة للمحافظ تجذب المستثمرين؛ بسبب ارتفاع احتمالية ربحها، مبينا أن جاذبية الصناديق تكمن في سهولة التعامل معها.