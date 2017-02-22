خبراء يستبعدون الضرائب المباشرة في دول الخليج

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عواصم ــ وكالات

استبعد خبراء اقتصاديون ومسؤولون، لجوء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى فرض ضرائب مباشرة على المدى القصير، لكنهم اكدوا على أنها تبقى خيارا مفتوحا في حال بقيت اسعار النفط في مستويات متدنية.

وقال الخبراء لوكالة الاناضول ان التركيز ينصب حاليا على بدء تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة والانتقائية، والتأكد من نجاح تطبيقها لأول مرة في الخليج، ومن المحتمل أن تكون المباشرة في خطوة لاحقة ولكن فى الأمد الطويل.

وتخطط دول المجلس ، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء مئة سلعة أساسية.ومن المتوقع ان تحقق الضريبة التي تعتبر جزءا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة “إرنست آند يونغ”.

وكانت الدول الخليجية توصلت الشهر الماضي، لاتفاق لمضاعفة الضريبة الانتقائية على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلاً من رسوم ضريبية بنسبة 100%.

كما يوجد اتفاق مبدئي على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية لتصبح 100% بدلا من 50%.

وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أنه “يجب ان يكون تطبيق الضرائب تدريجيا على نطاق واسع وبنسبة منخفضة، وفعل ذلك بشكل ثابت ومتماسك بقدر الإمكان، حتى لا يكون هناك تسرب في النظام، ولا يكون هناك عدم توازن بين منطقة وأخرى”.