خبراء يستعرضون الضغوط البيئية على ساحل القنفذة

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جدة – عبدالهادي المالكي

بدأ فعاليات برنامج التوعية والتربية البيئية ضمن مشروع على أرض الواقع، أمس الأربعاء، والتي تنظمه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمحافظة القنفذة لمدة يومين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة المهتمة بالبيئة.

ويشمل البرنامج محاضرات تدريبية عن البيئة البحرية، والأحياء البحرية في البحر الأحمر والمهددات والمخاطر على البيئة البحرية في السعودية، وإدارة المناطق الساحلية والخصائص الجيولوجية للبحر الأحمر والوسائل والطرق الرامية للمحافظة على البيئة البحرية، وتجربة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في التوعية. يلقيها عدد من الخبراء المتخصصين في البيئة البحرية، ومن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،

كما يشمل البرنامج أعمال تنظيف شاطئ البحر بمشاركة من الطلبة وجمعية الغواصين والكشافة بمحافظة القنفذة، و معرضا تفاعليا توعويا بأهمية البيئة بمجمع البندر مول التجاري. ويأتي هذا هذا الملتقى التوعوي حول أهمية البيئات البحرية، وأن يكون بداية وانطلاق لأعمال ومشاريع مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة، وحماية لموارد البحر الأحمر .

ويعتمد البرنامج في تحقيق هدفه على دعم الثقافة والإعلام والتربية البيئية لتصب كل هذه الاركان في دفع عملية رفع الوعي البيئي لدى المجتمع.