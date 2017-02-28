خبراء يناقشون صناعة السياحة في المملكة

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الرياض – البلاد

خصص ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في دورته العاشرة للعام الجاري 2017، مؤتمراً موسعاً يتضمن 15 جلسة عمل وحلقة نقاش تستمر ثلاثة أيام، في “مركز الرياض الدولى للمؤتمرات والمعارض ” بالرياض، لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بصناعة السياحة والسفر في المملكة، بحضور خبراء محليين ودوليين متخصصين بالشأن السياحي.

وسيشهد الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة 27 جمادى الآخرة -1 رجب 1438، الموافق 26-30 مارس 2017، تواجداً كبيرًا لخبراء ومتخصصين محليين ودوليين في صناعة السياحة.

ويتضمن الملتقى الذي سيقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برنامجاً علمياً واسعاً يتيح الفرصة لأطراف الصناعة من رجال أعمال ومسئولين حكوميين وخبراء محليين ودوليين، للالتقاء في جلسات حوارية موسعة لبحث سبل تطوير القطاع السياحي بالممكة.