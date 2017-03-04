خبراني : لن نرضى بغير الفوز

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الدمام-حمودالزهراني

شدّد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد خبراني على الأهمية البالغة التي تحملها مباراة التعاون اليوم مضيفا ان أهمية اللقاء تكمن في التقارب النقاطي بين الفريقين في جدول ترتيب دوري جميل ،

مؤكداً أن الفوز في هذا اللقاء يُعادل 6 نقاط مما سيُسهم ذلك في تحسين ترتيب الفريق القدساوي.

وأختتم محمد خبراني حديثه بأن الجهاز الفني بقيادة البرازيلي “أنجوس” قد استغل فترة التوقف الماضية بمعالجة الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الجولات الماضية وتطوير الجوانب اللياقية والفنية وذلك للظهور بمستويات تليق بحجم نادي القادسية في قادم جولات الدوري.