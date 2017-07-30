خبير : (التجارة) اختصرت 4 خطوات في دقائق إلكترونيا

جدة ــ البلاد

قال كبير الاستشاريين والشريك الرئيس في Chrome Advisory المهندس خالد سليماني إن وزارة التجارة والاستثمار السعودية قامت بمجهودات كبيرة واختصرت العديد من الخطوات التي يتعين على ريادي الأعمال القيام بها، إلا انه هناك العديد من المجهودات المطلوبة من جهات اخرى لتذليل العقبات التي تحول دون انجاز المشاريع الاستثمارية في وقت قصير وتهيئة المناح الاستثماري امام ريادي الاعمال في المملكة. واستعرض سلماني في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر” بعض الخطوات امام ريادي الاعمال، وتخللها العديد من الاسئلة والحوارات مع شباب رياديين بعرض تجاربهم والمشاكل التي تعوق وتأخر صدور التراخيص اللازمة.

وعرض كبير الاستشاريين في كروم للاستشارات خطوات بدء ممارسة الاعمال في المملكة، فالخطوة الاولى تتمثل في اختيار الاسم وحجزه وهي خطوة مجانية وميسرة تتم عن طريق موقع الوزارة وكان سابقا يتم شخصيا او عن طريق معقب.

اما الخطوة الثانية فتتمثل في لاعلان عن انشاء الشركة مشيرا الى انها ايضا اصبحت ميسرة عبر بوابة وزارة التجارة والاستثمار وتكلف نحو 400 ريال.

وتابع بالخطوة الثالثة والمتمثلة في سداد رسوم تأسيس السجل التجاري وعقد التأسيس وهي 1500 تقريبا ومن ثم الرسوم السنوية وتقدر ب 2000 ريال سنويا وايضا سداد الرسوم السنوية للغرفة وأقلها 800 ريال. واثنى سلماني حتى نهاية الخطوة الثالثة على الجهد الكبير الذي قامت به وزارة التجارة في اختصار تنفيذ الخطوات الثلاثة في دقائق والكترونيا من خلال مركز “مراس” ثم اتبعت الخطوات الثلاثة السابقة بخطوة اخرى وهى التسجيل في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ضمن بوابة “مراس” وهو ما وصفه بالعمل “الجبار” من قبل الوزارة.