(ختامها مسك)‎ في الكلية التقنية للبنات بالطائف

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البلاد – عبدالهادي المالكي

أقامت الكلية التقنية للبنات بالطائف حفل مسك في نسخته الرابعة والذي يهدف الى بث روح الحماس و التنافس بين المتدربات وبين الأقسام التخصصية المتاحة بالكلية بكافة مقرراتها ، وذلك من خلال الاحتفال بمخرجات الكلية عموما و بالمتفوقات بشكل خاص .

كما اعلن في الحفل نتائج الفائزات في المسابقات المهنية التي تنظمها فصليا الأقسام المهنية خلال الفصل التدريبي وقامت متدربات مقرر التدريب التعاوني ومقررات الخياطة و الماكياج باستعراض مخرجاتهن التدريبية

من خلال عرض الأزياء والماكياج المصاحب لفقرات الحفل الذي حضرته قيادات الكلية وموظفاتها ومتدرباتها وكذلك الجهات الخارجية الممثلة في جامعة الطائف والجهات التدريبية الخارجية حيث تم تكريم الجهات المستضافة من انتاج متدربات مقرر (إنتاج الملابس الجاهزة صناعيا) بإشراف المدربة ناهد الثبيتي كما قامت منظمة الحفل المدربة هند الثبيتي بإضافة فقرة جديدة للحفل من خلال طرح مسابقة للجميع.