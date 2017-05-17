ختام أولى ورش مبادرة ( المساعدة من أجل التجارة العربية)

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الرياض- البلاد

اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية ورشة العمل ( اعداد دراسة الأسواق) ، والتي أقيمت في مدينة الرياض خلال الفترة 8-11 مايو 2017 م ، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (الجهة المشتركة بين منظمة التجارة العالمية و الأمم المتحدة ‘، و تتمثل مهمتها في تحفيز القطاع الخاص نحو التصدير العالمي و ترسيخ مبدأ التكامل الإقليمي وتيسير التجارة )، وذلك ضمن مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.

و تهدف ورشة العمل إلى تحفيز ودعم قرار التصدير للمنتج ، و ذلك بتوضيح أهمية دراسة الإحتياجات السوقية و كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة للمنشأة المصدرة ، و صياغة إستراتيجيات التصدير حسب الطلب الدولي، و من ثم إعادة التصميم والقيمة الشرائية الفعلية والتسويق في الأسواق المستهدفة للمنتج حسب أستراتيجيات المنشأة.

كما تتناول محاور ورشة العمل التعريف بأدوات وطرق تحليل السوق و المهارات اللازمة لإعداد دراسة الأسواق بما يتناسب مع المنشآت السعودية ، و القدرة على إعداد الإبحاث وتقديم الاستشارات فيما يتعلق بفرص وجدوى التصدير لمنتج معين في السوق المستهدفه.

يذكر أن هيئة الصادرات السعودية ، توظف كافة إمكاناتها ، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير و تطوير القدرات التصديرية و ترويج المصدرين و منتجاتهم و إيجاد الفرص التصديرية لهم عن طريق تحسين الخدمات المالية و الترويجية و اللوجستية للمصدرين ، ويأتي عمل “الصادرات السعودية” ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.