ختام الدورات الحرفية بمركز الأميرة جواهر

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الدمام- حمود الزهراني

احتفل قسم الإنتاج بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بختام سلسة من الدورات التدريبية الحرفية بواقع 240 ساعة تدربية بدعم من بارع والبنك الاهلي والتي وفرت لكل متدربة حقيبة تحتوي على الخامات وكانت الدورات الحرفية عبارة عن دورة في حياكة السدو والديكوباج والخوص وصناعة السبح وهي الفريدة من نوعها وقد تنافس المتدربات بالإبداعات .

وكانت كل متدربة أخرجت لوحات فنيه تصف شخصيتها وطابعها وكيف طريقة استخدامها لكل ما حولها وصنع تحفه فنيه وقد توجهت مديرة مركز الأميرة جواهر الأستاذة فايزة العومي بالشكر الجزيل للبنك الاهلي الشريك والراعي لهذه الدورات الحرفية والتي تسعى دائما لدعم فتياتنا المميزات وهذا ما يسمى بالشراكة المجتمعية التي تطبق على ارض الواقع فكل منا يسعى لبذل الجهد لنرتقي بأساس هذا الوطن وهي المرأة وعن طريق مساعدتها في اكتشاف ذاتها وزرع الثقة في نفسها ونحن حريصون على تحقيق رسالة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز ال سعود وتحقيق هدف المركز لدعم المرأة والارتقاء بها عن طريق تحقيق ذاتها وشكرت مديرة قسم الانتاج الأستاذة الهام على حرصها المتواصل ودعم الفتيات ومن جهتها قالت الأستاذة الهام مديرة قسم الانتاج بمركز الأميرة جواهر ان فتياتنا مبدعات ومميزات ولكن تحتاج الى ان تضع قدمها على اول درجات سلم النجاح ولله الحمد مخرجات الدورات كانت اكبر مثال حي على الابداع وكأنهم يمسكون التراب ويتحول الى ذهب .