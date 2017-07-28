ختام برنامج مهارات نشرات الأخبار

أبها – مرعي عسيري

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي ” مهارات تقديم نشرات الأخبار ” ، والتي أقامها مركز التدريب الإعلامي في وزارة الثقافة والإعلام بتقديم المدرب د. عبدالله السعافين المذيع بهيئة الإذاعة البريطانية BBC ، وحضرها عدداً من أبرز مذيعي ومذيعات القنوات السعودية بواقع 40 ساعة تدريبية .

ويعد هذا البرنامج التدريبي هو باكورة سلسلة من البرامج التدريبية والتي اختيرت بعناية لمواكبة الخبرات الإعلامية في القنوات العاملة، مما يتيح الوصول إلى مستوى عالِ من الأداء، بالاضافة الى دعم مقدمي نشرات الأخبار بالعديد من الدورات التي تضاعف من أداء العاملين بهذه الإدارة وصقل مهاراتهم الصحفية والإعلامية وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار اللجنة المشكلة برئاسة معالي وزير الثقافة والاعلام للتطوير الشامل في الوزارة بالاضافة الى هيئة الاذاعة والتلفزيون.

وفي هذا السياق أوضح مدير مركز التدريب الإعلامي الأستاذ ماجد بن جعفر الغامدي “إن هذه الدورة التدريبية جاءت لتسد الفجوة المهارية لحجز مكان مرموق في الإعلام المحترف ، ولحاجة مقدمي نشرات الأخبار في اكتساب مهارات نظرية وعملية مهمة في صقل شخصيتهم الإعلامية والتي تُعد مرآة حقيقية للتلفزيون .

وأضاف الغامدي أن المركز سيقدم العديد من الدورات في الفترة القادمة والتي تشمل كل أقسام قطاعي التلفزيون والإذاعة بالهيئة في إطار ما توليه وزار الثقافة والاعلام و هيئة الإذاعة والتلفزيون من اهتمام بالتدريب والتطوير المستمر للارتقاء بأداء العاملين بها في شتى المجالات ذات العلاقة بالاعلام”.