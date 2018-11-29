ختام منافسات اليوم الأول من بطولة الدرعية الدولية للفروسية

الرياض- هاني البشر

افتتحت اليوم الخميس فعاليات بطولة الدرعية الدولية لقفز الحواجز بحضور رئيس الاتحاد السعودي للفروسية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله في مركز الدهامي للفروسية بالدرعية.

ونجح الفارس صالح بن عميرة من الفوز بنتيجة الشوط الأول وحل في المركز الثاني الفارس الكويتي علي الخرافي وثالثاً الفارس تميم عبدالكريم.

وتوج الفائزين في هذا الشوط، نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي.

وفي الشوط الثاني من البطولة عاد الفارس الكويتي علي الخرافي وحقق المركز الأول فيما ذهب المركز الثاني للفارس الكويتي راكان الحساوي وثالثا الفارس السعودي عبدالرحمن الهمزاني.

وقام سامي الدهامي بتسليم الفائزين في هذا الشوط جوائزهم.

وفي ختام أشواط اليوم الأول من البطولة، استطاع الفارس رمزي الدهامي أن يظفر بنتيجة الشوط، ونال الفارس عبدالله الشربتلي المركز الثاني وفي المركز الثالث الفارس عبدالله الراجحي.

وتوج الفائزين في هذا الشوط صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي الفروسية.

وأقيم على هامش البطولة عدد من الفعاليات، شملت الفنون التشكيلية والترفيه والعرضة السعودية والتسوق “والفود تركس” والتي حازت على اهتمام وإعجاب العوائل والزوار.