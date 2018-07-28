ختـام الدورة التمهيدية لمدربي لعبة السهـام

الدمام – حمودالزهراني

اختتمت أمس الخميس الدورة التمهيدية لمدربي لعبة السهـام والتي استمرت على مدى 12 يوماً بالتنسيق مع إدارة التطوير والتعليم في الاتحاد الدولي للسهام و احتضنتها قاعة الاجتماعات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الاولمبي بالرياض و معهد إعداد القادة بمشاركة اكثر من 20 مدرب و مدربه وحاضر فيها المحاضر السيد خريستوس كارموريس والمدرب الوطني مشعل العتيبي .

وشهدت اليوم الأخيـر من الدورة حصـة عن تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور ذوي الإعاقة الحركية و البصرية

كما شهدت الدورة خلال اقامتهـا العديد من المحـاور والتطبيق العملي و العلمي الذي يهدف لمواكبة خطة الاتحاد الاستراتيجية في تطوير رياضة السهام من خلال تعليم المدربين و زيادة عدد الممارسين وتأهيل المدربين الذين يتواجدون في المراكز و الأندية ذات الشراكة مع الاتحاد السعودي للسهـام .