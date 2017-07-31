خدمات قضائية جديدة وإثبات الهوية بالبصمة

الرياض- البلاد

يعتزم ديوان المظالم خلال الفترة القادمة, إطلاق خدمات قضائية إلكترونية مساندة لنظام “مُعين”, لتعزيز منظومة خدماته الإلكترونية المقدمة من خلال هذا النظام واستكمالاً للخدمات التي سبق إطلاقها .

وستشمل الخدمات المزمع إطلاقها قريباً عدداً من التطبيقات الميسرة للعمل القضائي وبالأخص ما يتعلق بطرفي الدعوى, ويأتي في مقدمة ذلك خدمة تسجيل المحامين التي تهدف إلى تعريف المحامين في النظام ليتم تخصيصهم بخدمات تيسر لهم استخدام النظام وتتيح لهم متابعة الدعاوى والطلبات وإدارتها بما يسهل عليهم أداء واجبهم حيال موكليهم وحيال خدمة العدالة .

كما سيطلق الديوان قريباً خدمة إثبات الهوية بالبصمة بحيث تسهم هذه الخدمات في سرعة التقاضي وتوفير الجهد والوقت للمتقاضين, بالإضافة إلى إطلاق عددٍ من الخدمات الإلكترونية التي تشمل خدمة تقديم الدعاوى الإدارية وخدمة إثبات الحضور .

ويأتي الاستعداد لإطلاق هذه الخدمات في ظل العمل المؤسسي لتنفيذ استراتيجية الديوان 2020 التي يعد التحول الإلكتروني لتقديم خدماتها من أهم الأهداف المعلنة للخطة.

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