العدد 21823 23 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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خرائط غوغل تضيف ميزة ركن السيارات

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خرائط غوغل تضيف ميزة ركن السيارات
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جدة ــ البلاد

من اللحظات التي تثير حنق سائقي المركبات، عدم العثور على موقف، يركنون فيه سياراتهم في المدن المزدحمة، لكن خرائط “غوغل” وجدت حلًا سينهي هذه المشكلة.

ووفق ما أفاد موقع “مشابل” الأميركي التقني، فإن الميزة الجديدة لخرائط “غوغل” ستساعد السائقين على العثور على أفضل الأماكن الفارغة لركن سياراتهم قريبًا من الأماكن التي يتوجهون إليها.

وأضاف: إن الميزة الجديدة ستضمن إرشاد السائقين خطوة بخطوة، حتى يصلوا إلى موقف سيارات قريب من وجهتهم.

وبمجرد بحث المستخدم عن مكان معين في خرائط غوغل، سيقوم التطبيق بعرض بيانات المواقف الفارغة والقريبة من الموقع الذي ينوون زيارته.

وأشار الموقع إلى أن الخاصية الجديدة ستتوفر ابتداء من الإصدار “9.44” ،من التطبيق على الأجهزة، التي تعمل بنظام أندرويد 4.3 وما فوق.

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التصنيف: الأولى

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