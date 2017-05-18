خربين : أبحث عن البطولة الثانية مع الزعيم
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قال مهاجم نادي الهلال، عمر خربين: إن مواجهة اليوم، تعتبر مهمة للجميع؛ كونها تحمل اسما غاليا على الشعب السعودي، والوطن العربي، والإسلامي. وأضاف: إنه يحرص للظهور بشكل مختلف، ومغاير عما قدمه في مسابقات الموسم الحالي المختلفة، لتحقيق الكأس الغالية، وضمها لبطولة الدوري، وأضاف: إنه على المستوى الشخصي، يبحث عن إحراز البطولة الثانية له مع الهلال، متمنيا أن يكون حاضرا بقوة؛ من خلال المساهمة مع زملائه اللاعبين بهز شباك الأهلي، ورسم الفرحة في المدرج الهلالي.
الوسوم:خربين
التصنيف: الرياضة
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