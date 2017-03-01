العدد 21860 01 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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خربين : المهم مصلحة الفريق

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خربين : المهم مصلحة الفريق
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الرياض ــــ البلاد

امتدح مهاجم الهلال عمر خربين أداء فريقه في لقاء الريان، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة، وتحصل على العديد من الفرص السهلة،

لكنه لم يوفق في تسجيلها، لتأتي ركلة الجزاء التي أنصفت الهلال للأداء الجيد، وعن بقائه في مقاعد الاحتياط ومطالبة الجماهير الهلالية بمشاركته كأساسي،

قال: الجماهير له رأيها، وأنا احترمه وأشكرها عليه، لكن المدرب لاشك له نظرة تختلف، ولابد أن تحترم، وأنا رهن إشارته- أساسي أو بديل- المهم مصلحة الفريق.

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التصنيف: الرياضة

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