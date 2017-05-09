خربين: هدفنا الثلاثية

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جدة- البلاد

أعرب عمر خريبين، نجم الهلال سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الريان القطري 4-3، وقال: حضرنا إلى الدوحة؛ من أجل الفوز على الريان، الحمد لله، حققنا هدفنا بالفوز، وحصد النقاط، وتصدر المجموعة الرابعة، وتأكيد التأهل للدور الثاني من البطولة. لا استطيع أن أحقق أي شيء، دون مساعدة بقية رملائي داخل الملعب. الجميع لم يقصر على الإطلاق، رغم الغيابات التي ضربت الهلال، ومع ذلك نجحنا في تحقيق الفوز. وحول طموحاته مع الزعيم هذا الموسم، قال خريبين: لدينا 3 أهداف هذا الموسم، حققنا الأول منها، وهو بطولة الدوري المحلي، ويتبقى لنا هدفان: هما دوري أبطال آسيا، وبطولة الكأس. نستهدف تحقيق الثلاثية. ورفض خريبين، الكشف عن مصيره مع الهلال، الذي يلعب له بنظام الإعارة، من الظفرة الإماراتي حتى نهاية الموسم.وقال خريبين “حتى هذه اللحظة ليس هناك أي شيء واضح في هذا الأمر”.