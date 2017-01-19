خربين هلالي بالإعارة

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الرياض – البلاد

وقع مجلس إدارة نادي الهلال مساء أمس عقد إعارة مع اللاعب السوري “عمر خربين”؛ ليمثل بموجبه فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة ستة أشهر؛

وذلك بعد أن أتم مجلس الإدارة إجراءات إعارته من ناديه “الظفرة الإماراتي”، حيث مثّل النادي في التوقيع مدير الاحتراف “تركي المسند”.

ويبلغ عمر “خربين” 23 عامًا؛ إذ يعد من أبرز نجوم الدوري الإماراتي، حيث أحرز “24” هدفًا، في “32” مباراة لعبها مع الظفرة بموسمي 2015 / 2016 – 2016 / 2017 م. يشار إلى أنّ التوقيع مع “خربين” جاء بناءً على الرؤية الفنية لرامون دياز.