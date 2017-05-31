خربين يخوض آخر لقاء مع الهلال

جدة- البلاد

خاض اللاعب عمر خريبين،أمس آخر مباراة له مع فريقه الهلال ، أمام خوزستان الإيراني، في الدوحة، ولعب خربين مع الهلال معارًا من ناديه الظفرة الإماراتي لمدة ستة أشهر، بدأت في يناير الماضي وانتهت بنهاية الموسم الحالي، والذي تعتبر مباراة أمس هي الأخيرة فيه، بالنسبة لفريق الهلال. وتسعى إدارة الزعيم، لشراء عقد اللاعب السوري من النادي الإماراتي، بعد أن قدم مستويات جيدة مع الفريق، خلال الفترة التي قضاها معه. وقدم الهلال، عرضا رسميا لنادي الظفرة في وقت سابق لشراء بطاقة اللاعب، مقابل 3 ملايين دولار. وتسعى الإدارة الهلالية خلال الأيام القادمة، لحسم أمر ضم اللاعب، حتى ينخرط مع الفريق الأزرق في المعسكر الإعدادي للموسم القادم، الذي سيقام في النمسا خلال شهر يوليو المقبل.

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