خروج أكثر من نصف مليون وافد من سوق العمل ودخول 122 ألف سعودي

جدة- البلاد

كشف تقرير رسمي عن خروج 558716 عاملاً وافداً من سوق العمل السعودي فيما شهد السوق دخول نحو 121789 سعودياً وسعودية في عام 2017م.

وأوضح تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل ارتفع منذ بداية عام 2017م من 1.862.118 مشتركاً إلى 1.983.907 مشتركين بنسبة نمو تصل إلى 6.5 %، بينما انخفض عدد المشتركين غير السعوديين على رأس العمل من 8.518.206 مشتركين إلى 7.959.490 مشتركاً بنسبة انخفاض 7 % طبقا لتقرير التأمينات الذي نشرته “سبق”.

يُذكر أن عدد السعوديين العاملين في سوق العمل في القطاع الخاص ارتفع نتيجة تغير السياسات والمبادرات المستمرة والجديدة التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تباعاً، ومن ضمنها: مبادرة “تعديل نسبة التوطين في برنامج نطاقات”، و”مبادرة العمل الحر”، و”مبادرة توطين المراكز التجارية”، وبعض الأنشطة في المناطق، و”مبادرة توطين قطاع الذهب والمجوهرات”، و”مبادرة قرة” الخاصة بدعم تكاليف حضانات أطفال العاملات السعوديات في سوق العمل، و”مبادرة وصول” الخاصّة بدعم تكلفة النقل للعاملات السعوديات في سوق العمل.