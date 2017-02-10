خروج 22 ألف مهندس وافد من القطاع الهندسي

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الرياض – البلاد

خرج نحو 22.5 ألف مهندس وافد من القطاع الهندسي في السعودية خلال عام 2016، فيما عزت مصادر ذلك إلى أربعة أسباب، تمثلت في تعثر الشركات، وعدم الرغبة في الاستمرار في العمل وعدم تجديد الرخص، وتعديل المهنة من مهندس إلى موظف إداري، إضافة إلى الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة للمهندسين.

ووفقاً للمصادر، فإن عدد المهندسين السعوديين والوافدين المسجلين في الهيئة العامة للمهندسين بلغ 209892 مهندسا، استحوذ الوافدون على النسبة الكبرى بـ90.7 أي ما يعادل 190392، بينما بلغت نسبة السعوديين منهم 9.3 بما يعادل 19500.

وأشارت المصادر، إلى أن عدد المكاتب والشركات الهندسية المعتمدة لدى الهيئة، بلغ 3233 مكتبا وشركة رخصها معتمدة وسارية.

من جهة أخرى أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عبر بوابة التوظيف في موقعها الالكتروني عن توفر فرص وظيفية هندسية شاغرة في عدد من التخصصات الهندسية في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة وفق المسميات والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.

ودعت الهيئة جميع الراغبين في العمل لديها ضرورة الدخول على الرابط واختيار الوظائف وتقديم المستندات اللازمة للتوظيف.