خسارة.. لا جديد .. إلى متى يا عميد!!

متابعة – عبدالعزيز عركوك

عمق الرائد جراح الاتحاد، بعدما فاز عليه على ملعب الجوهرة بهدفين مقابل هدف. سجل للرائد هشام بلقروي في الدقيقة45، وعبدالله الشامخ في الدقيقة 78، فيما قلص فهد المولد النتيجة في الوقت بدل الضائع ، فظل الاتحاد في المركز الأخير، وارتقى الرائد للمركز العاشر بـ 8 نقاط، وذلك في افتتاح لقاءات الجولة 8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..

وفي مكة المكرمة، برهن فريق الشباب على استعادته لاتزانه من جديد، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، بالفوز 1-0، على مضيفه الوحدة. فرفع الشباب رصيده لـ12 نقطة في المركز الـ7، في حين توقف رصيد الوحدة، الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 15 نقطة في المركز الـ4.

وفي لقاء آخر، تغلب فريق الفيحاء على مستضيفه الفتح بهدفين لهدف. تمكن دانيلو اسبيريا من تسجيل الهدف الأول، عند الدقيقة 70. وبعدها بخمس دقائق أحرز إبراهيم الشنيحي هدف التعادل للفتح عند الدقيقة 75. وتمكن الفيحاء في الوقت بدل الضائع ، تسجيل هدف التقدم وخطف نقاط المباراة عن طريق مهاجمه روني فرنانيز. ليصعد الفيحاء للمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، فيما أصبح الفتح في المركز التاسع برصيد 9 نقاط. وفاز الباطن على ضيفه الحزم بهدف دون رد، سجله رائد الغامدي عن طريق كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بدأ بعدها الحزم في البحث عن هدف لتعديل النتيجة ولكن دون جدوى. لينتهي اللقاء بفوز الباطن بهدف دون رد، منحت الباطن النقطة السابعة بالمركز الثاني عشر، بينما بقي الحزم على 8 نقاط في المركز العاشر. وفي مباراة أخرى، وضع الفيصلي حدا لسلسلة النتائج الإيجابية التي حققها ضيفه الاتفاق، بعدما ألحق به الخسارة الأولى في الموسم الحالي، عقب فوزه عليه 5 / 1 .

افتتح الكولومبي دييجو كالديرون التسجيل للفيصلي في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميلاه روجيرينيو وأنتي بوليتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 60 و75. وأحرز حمدي الشمراني الهدف الرابع للفيصلي في الدقيقة 79، فيما قلص بريان أليمان الفارق بتسجيله هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 81. وواصل روجيرينيو تألقه بعدما أحرز الهدف الخامس للفيصلي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع. فارتفع رصيد الفيصلي إلى عشر نقاط في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند 14 نقطة في المركز السادس، ولا يزال يمتلك مباراة مؤجلة.