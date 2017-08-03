خسوف جزئي للقمر بسماء المملكة

جدة ــ البلاد

اعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة، عن ان خسوفا جزئيا للقمر سيحدث مساء الاثنين المقبل تشاهد كل مراحله في سماء المملكة ومعظم الوطن العربي، ويستمر قرابة ساعتين، وهو أول خسوف جزئي بسماء المملكة منذ أربع سنوات. ويحدث خسوف القمر الجزئي بمنتصف الشهر العربي عندما تكون الارض واقعة بين الشمس والقمر ولكن تلك الاجسام الثلاثة لا تشكل خطا مستقيما تماما في الفضاء لذلك فان جزء من قرص القمر فقط يتحرك الى داخل ظل الارض.وقال ابو زاهرة ان خسوف القمر الجزئي سيبدأ في كل مناطق المملكة بنفس التوقيت مع دخول الجزء الجنوبي لقرص القمر البدر إلى الجزء الشمالي لظل الأرض في الساعة 8:22م بتوقيت المملكة ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض، وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول الأرض.

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