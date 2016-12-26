العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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خطأ يتسبب في فضح كل أسرارك على ( واتساب)

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خطأ يتسبب في فضح كل أسرارك على ( واتساب)
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جدة ــــ البلاد

على الرغم من محاولات شركة ” فيس بوك” تشفير البيانات، ومن بينها بيانات “واتس آب”، فقد ظهرت حالة أخرى تعتبر خرقاً للنظام.

إلا أن هذا الخرق الذي قد يعرض معلوماتك للخطر، سواء الصور أو الفيديوهات وغيرها من المواد التي تتبادلها مع الأصدقاء، واسترجاعها دون علمك، يتعلق بخطأ المستخدم نفسه، وليس ضعف بحماية بيانات المستخدم.

ويتمثل هذ الخطأ في قيام المستخدم بتغيير رقم الهاتف الذي يعتمد عليه لاستخدام “واتس آب”، أو أن يقوم بإنشاء حساب جديد من دون حذف الحساب القديم؛

إذ إنه في حال الاستغناء عن شريحة الهاتف، وقيام الشركة المزودة لخدمة الاتصال بعرض نفس الرقم في الأسواق من جديد، سيؤدي هذا إلى فقدان المستخدم لخصوصيته، فبمجرد حصول شخص آخر على الرقم،

وإنشاء حساب على “واتس آب” سيكون هذا الشخص قادرا على استرجاع جميع المحادثات والصور والفيديوهات.

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