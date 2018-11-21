خطاب خادم الحرمين خارطة طريق لبناء المستقبل

الرياض – واس

أشاد عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولون بالمضامين العميقة والمهمة التي تناولها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – في خطابه الضافي بمجلس الشورى ، مؤكدين أنها خارطة طريق ومنهاج عمل لجميع أجهزة وقطاعات الدولة في المرحلة القادمة ، والطموح الكبير في المزيد من التطور والاعتزاز بمسيرة الوطن.

فقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، أن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, في مجلس الشورى حمل العديد من الرسائل والمضامين المهمة التي تؤكد مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها على المستوى الدولي، إضافة إلى اهتمامه – أيده الله – بتكريس العدالة والنزاهة و بناء الإنسان السعودي وتحقيق التنمية والحرص على المستقبل والأجيال .

وأضاف أن المواطن السعودي حظي بالاهتمام الأكبر حيث أكد خادم الحرمين الشريفين أن المواطن هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفعالة، وأن شباب وفتيات الوطن هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، لافتا سموه إلى أن الخطاب الملكي رسم صورة مبهجة للمستقبل السعودي على جميع الأصعدة بما في ذلك رؤية المملكة 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن تصبح المملكة في صدارة دول العالم سواء في انطلاق القطاعات الواعدة والاستثمارات الجديدة والمستقبلية وصولا إلى إعداد جيل سعودي مختلف، وانتهاء بالحرص على مكانة المرأة السعودية بصفتها شريك أساسي وبحقوق كاملة.

ودعا أمير منطقة عسير, المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل ملك الحزم والعزم والنزاهة، وولي عهده الطموح ومهندس الرؤية .

الرؤية السديدة

كما نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمضامين الكلمة التي افتتح بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى ، التي أكد فيها ـ رعاه الله ـ على سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية ، وتأكيده على أولوية القضية الفلسطينية لدى المملكة حكومةً وشعبًا، التي لا تزال المملكة داعمة للشعب الفلسطيني إلى أن يحصل على حقوقه المشروعة كافة.

وقال سمو أمير القصيم: إن الكلمة تحمل في مضامينها المبادئ السامية والسياسات الواضحة والعادلة ومنهج المملكة المتين الذي قام على كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم- ، والرؤية السديدة للقضايا الوطنية والنهج التنموي الذي تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة وتسعى إلى تحقيقه في كافة المجالات لدفع مسيرة التنمية الشاملة والمتوازنة لتلبية حاجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم.

وفي ختام كلمته أعرب الأمير فيصل بن مشعل عن بالغ فخره واعتزازه بما تحظى به المملكة من قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وجهودهم المخلصة ونياتهم السليمة وعملهم الدؤوب والمستمر الهادف إلى تنمية الوطن وخدمة المواطن والمقيم.

من جهته نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمام مجلس الشورى اليوم، أثناء افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس.

وأشاد سموه في المضامين الضافية في الشمولية والنهج الثابت للمملكة والثقة العالية في مواجهة تحديات القضايا السياسية والاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأضاف سموه : أن خادم الحرمين الشريفين أوضح في كلمته أن المواطن السعودي هو المحرك للتنمية وأداتها الفاعلة، وأن شباب وفتيات الوطن هم عماد المستقبل لمواصلة البناء والعطاء مع التأكيد على دور المرأة السعودية وأنها شريك في ذلك ولها كافة الحقوق.

الدور الحيوي للمواطن

كما أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أن حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يعدُّ خطةَ عملٍ شاملةً ودقيقةً للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة.

وأوضح معاليه أن الملك المفدى -حفظه الله- فيما يتعلّق بالشأن الداخلي على رؤيته الثابتة حول الدور الحيوي والهام للمواطن السعودي باعتباره المحرك الرئيس للتنمية، والعنصر الأهم في تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها، وهذا يأتي تأكيدًا على حرصه -أيده الله- على تمكين المواطنين السعوديين نساءً ورجالاً من القيام بأدوارهم في كافة مجالات التنمية الشاملة وذلك وفق الخطة المرسومة في رؤية المملكة 2030، والأهداف المرجوّة منها، كما أكد -حفظه الله- على أهمية تمكين المرأة واعتبارها شريكًا رئيسًا في عملية التنمية.

وأشاد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بالكلمة الضافية ، وقال معاليه إن الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى جاء شاملاً وجامعاً يحمل في مضامينه رؤية سديدة للقضايا الوطنية والنهج التنموي الذي تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة وتسعى إلى تحقيقه في كافة المجالات لدفع مسيرة التنمية الشاملة والمتوازنة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم، بالإضافة إلى القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، ودور المملكة في بناء علاقات وطيدة مع العالم الخارجي تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.