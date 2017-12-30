خطبتا الجمعة بالحرمين الشريفين: المسلمون بحاجة إلى الخطاب الدعوى والفكري والإعلامي

مكة المكرمة – المدينة المنورة-واس

أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور خالد الغامدي المسلمين بتقوى الله وخشيته في السر والعلانية فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتهني ولكن بما وقر في قلب العبد من خشية الله وتقواه والكف عن محارمه وهواه ، قال تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) .

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بالمسجد الحرام : إن من العوامل التي كتب الله بها الخلود والبقاء والدين والإسلام وضمن له الحفظ والصيانة من التحريف والتبديل أن جعله سبحانه قائماً على أصول ثابته وأركان متقنة ومحكمات مشيدة كفلت لدين الاسلام أن يبغى عزيزا شامخاً ثابتاً ثبوت الرواسي بل أشد مع كل ما تعرض له هذا الدين من عاديات الزمن والمحاولات الحاقدة من الأعداء التي مارسوها ضده لهدمه ونقضه وتشويهه أو صهره وتذويبه منذ فجر الإسلام وإلى عصورنا هذه المتأخرة التي يشهد العالم فيها هذا الانفتاح الفكري والثقافي والإعلامي الهائل الذي يشكل في الحقيقة حالة فريدة لم تحصل في تاريخ البشرية قط , وقد أسهم هذا الانفتاح الهائل في عبور آلاف الأفكار المضادة والآراء المتطرفة والثقافات الوافدة والقيم الغريبة على المجتمع المسلم التي كان لها تأثير لا ينكر على عقول وقلوب فئات من الناس مما فتح الباب على مصراعيه لفتن الشبهات والشهوات أن تنخر في الأمة بغية إضعافها وتجريدها من الوصف العظيم الشريف الذي وصفها الله بها في قوله عزوجل (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) , ( وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) .

وأضاف : إن الاعتصام بمحكمات الشريعة وثوابتها المحكمة أصبح اليوم أكثر ضرورة من ذي قبل فالمسلمون بأمس الحاجة إليها وإلى تعلمها ودراستها وإشاعتها بين أفراد المجتمع وبناء الخطاب العلمي الدعوى والفكري والاعلامي عليها , ويوم أن كانت محكمات الشريعة وأصولها حاضرة في أذهان المسلمين الأوائل سلمت لهم عقائدهم وأخلاقهم وقيمهم وعاشوا في أمن فكري وعقدي ومجتمعي متيقظين لكل الواردات والآفات الوافدات , واستطاعوا أن يحافظوا على حوزة الدين ونقائه وحيويته من أن تطمسها تحريفات المبطلين وتأويلات أهل الأهواء وانتحال الغالين حتى وصل إلينا الإسلام نقياً صافياً غضاً طرياً.

* المسجد الأقصى

وفي المدينة المنورة تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي عن معجزة الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, حين عرج به إلى السماء, مؤكداً أن في هذه المعجزة تتجلى قدرة الله تعالى وعظمته, وصدق رسالة نبي الهدى, كما تتبيّن عظمة بيت المقدس ومكانته وقدسيته عند المسلمين, إذ قال الله تعالى “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى? بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا”.

وأورد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الأحاديث الدالة على عظمة المسجد الأقصى, إذ قال أبو ذر رضي الله عنه : (قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام, قلت : ثم أي ؟ قال : ألمسجد الأقصى, قلت كم بينهما؟ قال : أربعون سنة ), وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام, ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى). أخرجه البخاري.

وبيّن فضيلته أن المسجد الأقصى بتاريخه وفضائله يوقد في المسلمين مشاعر الوحدة, ويقوّي رابطة الأخوة لنصرته وتطهيره من أوضار الشرك والضلال, مؤكداً أن قضية الأقصى ستبقى حية في نفوس أبناء هذا الدين, لا يزعزع اعتقادنا بذلك إنكار المنكرين وافتراءات المعتدين.

وأردف فضيلته قائلا : نستلهم من معجزة الإسراء درساً بليغاً يتجلى في معية الله لعباده ونصره ورعايته لمن تمسّ: بحبله وهديه, معية الحفظ والتوفيق والنصر والتأييد والتمكين, وهذا يضمّد جراح المخلصين المرابطين الباذلين مهجهم دفاعاً عن حياض المسلمين, وليعلم المتربصون المتآمرون أن قدره سبحانه يتعدى الأسباب, لينصر المؤمنين وإن كانوا قلة, فينصر الله المؤمنين الواثقين بوعده, قال تعالى ” كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ”.

وأضاف : وإذا كان القدس والمسجد الأقصى محل اهتمام قلوب المسلمين فقد وجب عليهم التضرّع لله بأن يحفظه من كل تدنيس, والدعاء لأهل فلسطين بالثبات والنصر, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما على الأرض مسلم يدعوا الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعُ بمأثم أو قطيعة رحم, فقال رجل من القوم إذا نكثر الدعاء, قال صلى الله عليه وسلم : الله أكثر).