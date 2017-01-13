خطة إستراتيجية وطنية لحماية المستهلك

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الرياض – البلاد

عقدت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك أمس اجتماعها الأول, برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.

وأقرت اللجنة استرشاد أفضل الممارسات والخبرات العالمية ومراجعة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة للوصول لأفضل التطبيقات والممارسات التي تمكن جميع الجهات الحكومية من القيام بدورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.

وناقش المجتمعون تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة إستراتيجية وطنية تسهم في توحيد جهود جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك، إلى جانب وضع الآليات والبرامج اللازمة لتفعيل الأدوار والاختصاصات على أكمل وجه ومراجعتها وتطويرها بشكل دوري.

وأكد الدكتور القصبي أهمية تكامل دور الجهات المعنية وتظافر جهودها في سبيل حفظ وحماية حقوق المستهلكين, مبينًا أن اللجنة بدأت العمل على تحديد الأولويات ووضع خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، متناولاً أهمية إعداد الخطة الوطنية الإستراتيجية لحماية المستهلك وحفظ حقوقه من جميع الممارسات الضارة والقضاء على ازدواجية اختصاصات الجهات ذات العلاقة.

من جهته, قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضو اللجنة عبدالرحمن المنصور:” إن الاجتماع الأول اللجنة الدائمة لحماية المستهلك رسم خارطة طريق لعمل اللجنة في الفترة المقبلة، ووضع اللبنة الأولى لهذه اللجنة الهادفة لتعزيز الجهود وتنسيقها بين الجهات الحكومية المختلفة بما يعود بالنفع على المستهلك”.