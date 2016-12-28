خطة طوارئ لمستشفيات المدينة المنورة
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المدينة المنورة -جازي الشريف
أكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه تنفيذا لبرامج قسم الحماية المدنية في شعبة شرق المدينة لتفعيل فرق الدفاع الذاتي، وخطط الطوارئ في المستشفيات الحكومية والأهلية، فقد تم تنفيذ خطة دفاع ذاتي في مستشفى المواساة، كانت عبارة عن انقطاع التيار الكهربائي نتيجة التماس في جزء من الدور الثاني؛ مما تطلب إخلاء المرضى، وقد تم تنفيذ الخطة في تمام الساعة التاسعه مساء، وسبق البداء في الفرضية اجتماع لتوضيح نقاط الفرضية والغرض منها، كما تم عقد اجتماع بعد انتهاء الفرضية الساعة العاشرة مساء، لمناقشة الإيجابيات والسلبيات في الفرضية، وقد شارك في الفرضية مدير شعبة شرق المدينة، ورئيس قسم الحماية المدنية المكلف في شعبة شرق المدينة .
التصنيف: محليات
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