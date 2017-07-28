خطة عاجلة لفرض توطين خدمات المطارات

جدة – البلاد

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة مخالفات لوافدين يعملون في وظائف خدمات الركاب لدى الشركة السعودية للخدمات الأرضية في المطارات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن هذه المخالفات هي مخالفة صريحة للأنظمة، وقد تم فرض عقوبات وغرامات على الشركة، مبينا أنه تم إلزامها بوضع خطة عاجلة لإنهاء وضع العاملين الوافدين، واستقطاب سعوديين في وظائف الخدمات.

وأشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية التقى قبل أيام رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، بهذا الخصوص لتصحيح الوضع القائم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، وأكدوا تنفيذهم لخطة عاجلة مزمنة لاستقطاب وتمكين السعوديين وتأهيلهم، والوزارة تتابع تنفيذ ذلك في المطارات الدولية والإقليمية.

وأضاف أنه في وقت سابق، التقى عدد من قيادات الوزارة بالرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية وبعدد من مسؤولي الشركة في مقر الوزارة، وتم إبلاغهم في حينه برصد مفتشي الوزارة للمخالفات في عدد من المطارات، وأنه تم تسجيل الغرامات على الشركة، وسيتم تشديد العقوبات في حال استمرت الشركة بمخالفة الأنظمة.

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