خطط احترازية لمواجهة الأمطار والسيول بمنطقة المدينة

المدينة المنورة – خالد سعيد باحكم ومحمد قاسم

هطلت صباح أمس الخميس، أمطار غزيرة على المدينة المنورة وضواحيها. وتتابع الجهات المعنية تطبيق الخطط الاحترازية خلال الحالة المطرية انفاذاً لتوجيهات الأمير فيصل بن سلمان⁩ أمير المنطقة لتأمين سلامة الأهالي وسكان القرى.

من جهة أخرى أوضحت مديرية الدفاع المدني أن المدينة المنورة ومحافظات المهد وينبع و خيبر ووادي الفرع شهدت أمس أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية في مساراتها الطبيعية .

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني:” إن فرق الدفاع المدني تواجدت من مساء يوم أمس وفق تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة وانتشرت قرب مكامن الخطر حيث نتج عن الحالة المطرية ٦٧ حالة احتجاز داخل السيول

تم التعامل معها في حينها بدون إصابات ولله الحمد و٩ حالات التماس كهربائي” .وأضاف العقيد الجهني أن المديرية تتابع مستجدات الحالة الجوية المتوقع أن تؤثر على أجواء منطقة المدينة لمنورة بمشيئة الله ويصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع المنخفضة و في بطون الأودية أو محاولات عبورها عند جريانها .