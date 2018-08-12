خطط متكاملة وعمل دؤوب لراحة الحجاج والزوار

مكة المكرمة – احمد الأحمدي – المدينة المنورة – محمد قاسم

تواصل الأجهزة المعنية بموسم الحج خططها التشغيلية لتقديم أفضل سبل الرعاية ، ففي المدينة المنورة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة ، تجند شرطة المنطقة جميع أجهزتها لخدمة ضيوف الرحمن ؛ بتشكيل سياج منيع أساسه العمل الدؤوب والسهر على راحة الحجاج والزوار ،

وذلك بمتابعة من مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني وقائد قوات أمن الحج الفريق أول خالد بن قرار الحربي بإعداد الخطط التي تهدف إلى اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الأمنية والمرورية التي تكفل بإذن الله أداء الحجاج والزوار لمناسكهم خلال موسم الحج بكل يسر وسهولة ، ومضاعفة الجهود والاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والآلية لجميع أفرع الأمن العام بالمنطقة ( الشرطة ، القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف ، المرور ، القوة الخاصة لأمن الطرق ، دوريات الأمن ) بإشراف مباشر من مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني.

وتشمل الخطة الأمنية التوزيع والتنسيق والمتابعة الدقيقة للتنفيذ بما يكفل الارتقاء بمستوى العمل الأمني وعكس الصورة الطيبة والانطباع الجيد عن الجهاز الأمني بصفة عامة وعن رجل الأمن في المنطقة بصفة خاصة ، والوقاية من الجريمة ومنعها بكافة أشكالها قبل وقوعها بشتى الوسائل الممكنة وكافة الطرق الاحترازية الأولية ، وتسيير الدوريات الراكبة والراجلة والسرية ، وإعطاء قضايا الحجاج اهتماما مضاعفا لارتباط بقائهم بالبلاد لفترة زمنية محددة ؛ والعمل على تسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها بما يكفل سهولة التنقل وعدم عرقلة السير.

وحرصاً على تحقيق السيطرة الأمنية تم استحداث عدة نقاط أمنية في مواقع ذات أهمية لرصد الحالات التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام ، بالإضافة إلى تعزيز المساجد التي يرتادها الحجاج الزوار مثل: (مسجد قباء، ومسجد القبلتين، ومسجد الشهداء ، ومسجد الميقات)، كما هيأت الخطة الموسمية لشرطة المدينة نقاط فرز يتم عن طريقها استلام مركبات حجاج البر من القوات الخاصة لأمن الطرق قبل دخولها المدينة المنورة والتأكد منها أثناء مغادرته لمكه ؛ منها نقطة فرز على طريق الهجرة، طريق تبوك ، طريق القصيم القديم والجديد ، طريق ينبع القديم والجديد، مع متابعة وملاحظة بعض المخالفات من خلال لجان تعالج حالات الافتراش في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية إليه . سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة ضيوف الرحمن .

النقل الترددي

تعتزم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة رفع الطاقة التشغيلية لخدمات المسار التجريبي لخدمة المصلين بمسجد قباء التي تنطلق من محطة العالية مول من خلال خدمات مسار ,العالية مول – مسجد قباء , والفترة المسائية لبقية أيام الأسبوع بهدف التوسع في خدمات النقل العام للمسار الترددي ، إذ من المقرر أن يستفيد المصلين بمسجد قباء من الخدمة الصباحية للمسار التجريبي ابتداء من يوم غدٍ السبت بحيث تكون في أيام السبت أسبوعياً على فترتين الأولى تبدأ من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 1.00 ظهراً وتستأنف الفترة الثانية عند الساعة 3.00 عصراً حتى 11.00 مساءاً ، فيما تستمر حافلات النقل الترددي في خدمة المستفيدين طوال أيام الأسبوع خلال الفترة المسائية .

ويهدف التوسع بالمسار الجديد لخدمة المصلين في مسجد قباء إلى تحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمة بما يسهم في رفع انسيابية الحركة المرورية بمحيط المسجد ويحقق الاستفادة الأمثل من خدمات النقل الترددي المتميزة التي تقدمها منظومة حافلات المدينة المنورة بالتعاون مع شركاء الهيئة.

وكانت هيئة تطوير المنطقة قد أطلقت مطلع رمضان الماضي الهوية الجديدة لأسطول حافلات المدينة بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية بهدف تعزيز التواصل مع المستفيدين بعد أن اعتمدت مجموعة من المسارات الجديدة ضمن الخطة التوسعية لخدمة النقل الترددي بين المسجد النبوي الشريف ومعظم الأحياء بالمدينة المنورة ،وسخرت الخدمة لأعداد كبيرة من المصلين الأمر الذي ساعد في تسهيل حركة التنقل من وإلى المسجد النبوي وفق الخطة التشغيلية المعتمدة التي ارتكزت على تقديم خدمات ذات جودة عالية تضمن تحقيق أعلى معايير السلامة وترفع درجة انسيابية حركة المشاة بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة .

يذكر أن الخطة التشغيلية لحافلات المدينة المنورة التي تتواصل على مدار العام تشمل عشرة مسارات رئيسية هي موقف شظاه وموقف حي الأزهري وموقف الجامعة الإسلامية وموقف الأستاذ الرياضي وموقف العالية مول بمساريه إلى المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء وكذلك موقف سيد الشهداء وموقف الخالدية وموقف الهجرة وموقف مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الذي يعمل على مدار 24 ساعة .

* خطة صحة جدة

من جهتها أكملت إدارة الخدمات العامة بصحة جدة إستعداداتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، حيث سخرت كافة إمكانياتها البشرية لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة ، حيث تعد إدارة الخدمات العامة بصحة جدة واحدة من أهم الإدارات المساندة التي تشارك في خدمة الحجيج و تسهم بدور فعال في إنجاح خطة الحج الصحية لوزارة الصحة ، وأبدت جاهزيتها واستعدادها لتوفير خدمات النقل الضرورية لموسم حج هذا العام 1439هـ ، عبر 135 سيارة إسعاف مجهزة بكافة التجهيزات الطبية الكاملة لتغطية الحاجة في موسم الحج

و أكدت صحة جدة حرصها على جاهزية كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة خلال موسم الحج للمساهمة في دعم المرافق الصحية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن سواء في محافظة جدة أو بمكة المكرمة و المشاعر المقدسة ،وأشارت إلى أن إدارة الخدمات العامة تسهم بدور كبير و فعال في مساندة أعمال الحج المختلفة ، كما أن إدارة الطوارئ و الخدمات الإسعافية قد قامت بتجهيز ( 35 ) سيارة إسعاف بالتنجهيزات الطبية الكاملة ، بالإضافة إلى ( 5 ) سيارات عناية مركزة. و ( 85 ) سيارة مختلفة الحجم و النوع و مجهزة بتجهيزات متوسطة و عادية ، و تنسق بشكل مباشر مع إدارة الطوارئ فيما يتعلق بتجهيزات سيارات الاسعاف وتحريكها فيما بين الإدارة والمرافق الصحية المختلفة بكل من جدة والعاصمة المقدسة حسب احتياج كل جهة من هذه الجهات بواسطة فريق مؤهل من السائقين السعوديين من موظفي الإدارة البالغ عددهم ( 72 ) موظفا.

كما تقوم إدارة الخدمات العامة بصحة جدة توفير تجهيزات النقل وأعمال الصيانة لجميع السيارات المشاركة في موسم الحج عبر فرق ميدانية وفرق طوارئ بداخل جدة وعلى الطرق السريعة المؤدية إلى مكة والمدينة المنورة .و لا يقتصر عمل إدارة الخدمات العامة على المساندة على سيارات الإسعاف و سيارات الخدمات الصحية و تحريكها فقط و إنما بتقديم خدمات الصيانة الميدانية لها على مدار 24 ساعة طيلة موسم الحج ، إلى جانب التنسيق التام مع الإدارات المعنية بمنطقة مكة المكرمة و المشاعر لتغطية أي عجز في السيارات أو السائقين ، و الخدمات الأخرى والتي تؤدي مهامها لنقل الكوادر الطبية و غيرها من أطباء وفنيين و إداريين من المكلفين بالعمل في مكة و المشاعر المقدسة على مدار الساعة يومياً ، كما أنه يتوفر لديها عدد من السيارات المجهزة بكافة قطع الغيار وأدوات الصيانة المتكاملة لسيارات الإسعاف وسيارات الخدمات الاخرى من أجل القيام بأعمال الصيانة الميدانية للسيارات المتعطلة والسيارات التي تتعرض للحوادث لتسمح الله في الطرق.

وأكملت إدارة الطوارئ و الأزمات جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ و الأزمات خلال موسم حج هذا العام 1439هـ ، حيث أنهت كافة إستعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن ، و بينت صحة جدة أن خطة الطوارئ لموسم حج هذا العام تضمنت وجود ( 18 ) فرقة متحركة من المستشفيات الحكومية مساندة طيلة موسم الحج و على مدار الساعة تتضمن كل فرقة من 3-4 أشخاص و تشمل أطباء و فنيين و سائقين ، إضافة إلى ( 15 ) فرقة متحركة من القطاع الخاصة ، كما تم دعم مكة و المشاعر المقدسة بـ ( 4 ) سيارات إسعاف مجهزة.

مخيمات حجاج الداخل

في جانب آخر أوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل أن الشركات والمؤسسات البالغ عددها ١٨٩ شركة تعمل حالياً على تجهيز نحو ٨٠٠ صالون خيام بمشعر عرفات وذلك لاستيعاب قرابة ٢١٦ ألف حاج من حجاج الداخل.

وقال القرشي: يقوم بتجهيزات مواقع شركات حجاج الداخل بمشعر عرفات نحو 3000 عامل مهمتهم نصب صوالين الخيام وتركيب الديكورات وترتيب الأثاث، متوقعا أن تصل مصروفات شركات حجاج الداخل على تجهيزات مشعر عرفات قرابة ٥٠ مليون ريال، وذلك لتجهيزها بالشكل المطلوب، حرصاً على راحة الحجاج وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات الخدمة لهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة

صحة البيئة

من جهتها كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن ارسال عدد 21 من منسوبي إدارة صحة البيئة للمشاركة مع أمانة العاصمة المقدسة في خدمة ضيوف الرحمن، والتي تأتي ضمن توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ، في أهمية التعاون والتكامل بين الامانات في المشاركة في موسم الحج لهذا العام، ومتابعة مباشرة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والتي تأتي ضمن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير جميع سبل الراحة للحجاج من خلال مشاركة جميع القطاعات والجهات في توفير ما يحتاجه الحاج، و أن الأمانة تعمل بالتنسيق والتكامل مع جميع الأمانات في الحج والذي تعتبره شرفا كبيرا لها ولجميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

وسعيا من أمانة المنطقة الشرقية ودعما منها لموسم حج عام ٣٩ قامت بإرسال عدد 21 من المختصين من أطباء ومساعدين بيطريين ومراقبين صحيين الى أمانة العاصمة المقدسة للمشاركة بخدمه ضيوف الرحمن لهذا العام . وفي اطار التعاون الدائم بين الأمانات خلال موسم الحج تم ارسال عدد من المختصين بصحة البيئة للوقوف جنبا الى جنب مع زملائهم بأمانة العاصمة المقدسة للمراقبة على المسالخ والأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وأي مهام توكل لهم من قبل الجهاز الاشرافي المركزي لأمانة العاصمة المقدسة.