خطوات هامة يجب إتباعها عند الإصابة بجدرى الماء

خاص البلاد – نيفين عباس

جدرى الماء أو الجديرى، واحداً من الأمراض الفيروسية المُعدية التى تصيب جلد الإنسان والأغشية المخاطية وباطن الفم

من أعراضها الحكة الشديدة وإلتهاب الجلد مع الطفح وفقدان الشهية والصداع

ويصيب الجدرى الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض من قبل خاصة الأطفال

لذلك هناك خطوات ضرورية يجب إتباعها عند إصابة أحد الأفراد بمرض الجدرى المائى

أولاً يجب عدم السماح للمصاب بحكة المناطق المصابة حتى لا تتسبب فى جروح وندوب فى الجلد يصعب محو أثرها بعد إنتهاء فترة المرض التى تستغرق ما يقرب 10 أيام

لذا من الأفضل عمل كمادات باردة على الجلد ونرطيبها حتى تقليل الشعور بالإلتهاب، مع مراعاة إرتداء ملابس من القطن الطبيعى 100% والإبتعاد عن الملابس التى تحتوى على ألياف صناعية حتى لا يلتهب الجلد ويزداد الشعور بالحكة وتهييج الجلد

كذلك يمكن الإستعانة بمضادات الهيستامين لتقليل الشعور بالحكة وقص أظافر اليد حتى لا تتعرض البشرة أو الجلد للجروح نتيجة الإحتكاك

الجدرى المائى من الأمراض المعدية، لذلك من الأفضل عزل المريض بغرفة منفردة حتى لا ينتشر المرض بين أفراد الأسرة أو الأصدقاء، مع مراعاة أن تكون الأدوات المستخدمة للمريض خاصة به فقط ولا يستعملها أى أحد من أفراد الأسرة، وأيضاً مراعاة التهوية الجيدة للغرفة وتعقيم المناشف والأغطية

كذلك تجنب الإستحمام حتى مرور الأيام الأولى للمرض حتى لا تنتشر الحبوب بكامل الجسم

فى حال الإصابة بالفم، يفضل إعطاء المريض مأكولات خفيفة لا تسبب ألم أثناء إبتلاعها، كالزبادى والجيلى والمهلبية والبودينج، والشوربة ومراعاة أن تكون جميع الأطعمة باردة والإبتعاد عن الطعام الساخن حتى لا يتعرض الفم للإلتهاب

وضرورة الإستمرار فى متابعة الحالة مع الطبيب المعالج حتى يصرف الدواء المناسب للحالة واللازم لإستكمال العلاج