خط ساخن للتدخل السريع وانقاذ المصابين بجلطات القلب في المشاعر

فّعلت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة للعام الرابع على التوالي الخط الساخن لجلطات القلب والجلطات الدماغية الحادة، والتي تمكن الاطباء والمختصين في جميع مستشفيات المشاعر المقدسة و مستشفيات العاصمة المقدسة مناقشة وتقييم الحالات الطارئة مع خبراء جلطات القلب والسكتة الدماغية بالمدينة الطبية وتنسيق تحويل الحالات التي تستدعي النقل بأسرع الطرق.

وخصصت المدينة الطبية أرقام للتواصل المباشر والسريع على مدار الساعة خلال فترة الحج وتوزيعها على مستشفيات المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة من خلال خط ساخن مباشر لخدمات صحة القلب وخط الساخن بديل في حال انشغال الخط السابق لتوفير الخدمات والتدخل في أسرع وقت ممكن من حدوث الجلطات بالإضافة لرقم مباشر لمندوب التنسيق الطبي.

وأوضح مدير إدارة التنسيق الطبي وأهلية العلاج بمدينة الملك عبدالله الطبية الأستاذ رامي الصوفي، أن عامل الوقت يعتبر الأهم بين العوامل التي تحدد مدى الاستجابة لعلاجات الجلطات القلبية الدماغية مما يعزز أهمية توفر الخبرات اللازمة على مدار الساعة عبر الخط الساخن للاستشارة وارسال المريض في اسرع وقت ممكن خلال موسم الحج.

وأضاف : أننا من خلال هذا الخط نهدف إلى اختصار الوقت في نقل الحالات وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى لتحقيق التطلعات والمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن، ملفتا إلى أنه في كل عام تسعى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة إلى التطوير بما يرقى بمسمى هذا الصرح الطبي الشامخ.