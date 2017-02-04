خلاف رومانسي ينتهي بمأساة

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موسكو – وكالات

سجل مقطع فيديو لحظة مأساوية في العاصمة الروسية موسكو عندما سقط رجل من نافذة مبنى مرتفع ، إثر خلاف عاطفي مع صديقته.

والضحية هو سيرغي تكاشينكو، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تدلى في ظروف غامضة من نافذة مبنى مرتفع، بعد شجار مع صديقته التي كان على وشك الزواج بها. وبدا الرجل – في الفيديو الذي سجله مشاهد للواقعة من مبنى مجاور – متشبثا بالحافة المعدنية للنافذة ومرتكزا بقدميه من الأسفل على إطار رفيع.

وفي لحظة، فقد الضحية اتزانه وعاود محاولة تصحيح وضعية القدم، ولكنه ما لبث أن انهار وسقط ليلقى حتفه على الفور، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .المفارقة أن صديقته التي تدعى ماريا كتبت عقب الواقعة على “فيسبوك”: “مات حبيبي”.

وكانت ماريا قد سارعت لاستدعاء سيارة إسعاف في محاولة لإنقاذ تكاشينكو، ولكنه لفظ أنفاسه فورا عقب السقوط من ارتفاع شاهق.