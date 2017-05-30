خلال استضافته في حوار (إعلاميون) ..السفير المعلمي: السعودية دولة قيادية في العالم..وتنامى الدور كثيرا بسياسة الملك سلمان

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‏الرياض -مفوض الفرهود

أكد معالي السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية اليوم شريك أساسي في القرارات الهامة وموقفها هو الذي تسعى إلى معرفته وتبنيه الدول بعد أن الزم الوفد الديبلوماسي نفسه مبدأ أن التحدث هو الأصل والحوار هو سبيل المشاركة الفاعلة في القرار الأممي، قائلا: “السعودية دولة قيادية في العالم على كل الأصعدة، وهذا الدور تنامى كثيرا بسياسة الملك سلمان – يحفظه الله.

وأضاف في اللقاء الحواري الشهري المفتوح حوار (إعلاميون) الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالتعاون مع ملتقى “إعلاميون” مساء البارحة في قاعة الشيخ صالح الحصين بالمركز :”قبل عام 2011 لا أعلم إن السعودية قد تبنت قرارا في الجمعية العامة أو مجلس الأمن، ولكن اليوم هي شريك أساسي في القرارات الهامة التي تخص القضايا الدولية الاساسية مثل قضية فلسطين والأزمة السورية والأزمة اليمنية والتنمية المستدامة والتغير المناخي والقضايا الاجتماعية الدولية”.

وأضاف المعلمي:” كان الجو العام في وفد السعودية يتميز بالهدوء والبعد عن الجدل والالتزام بأن في الصمت السلامة ما لم يكن هناك إذن بالحديث والبحث عن التوافق والمواقف التي تتبناها دول شقيقة قيادية مثل مصر وباكستان، لكن اليوم اختلف الأمر وأصبح موقف السعودية هو الذي تسعى إلى معرفته وتبنيه بقية الدول قبل التصويت”. وأشار مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في عرض إجاباته على مداخلات الجمهور إلى أن الخلافات التي تحدث في المنطقة هنا خاصة الخليجية الخليجية أو الخليجية العربية أو حتى الاسلامية، لا تؤثر كثيرا في عمل الوفود هناك، وأبان: “التفاهم والتنسيق بين هذه الوفود جيد، ولكن هذه الخلافات بلا شك ستؤثر مع الوقت في وحدة المواقف العربية والإسلامية”.

وطالب المعلمي بسرعة احتواء هذه الخلافات وتنقية الأجواء وأن يكون العمل الدبلوماسي سيد الموقف وان يثمر في إظهار موقف موحد دوليا وأمميا، وقال: “اختلافاتنا الخليجية لا شك تضعف مواقفنا الدولية المشتركة وتؤثر على توحيد صفنا دولياً”.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة :”المبدأ الذي ألزمنا به أنفسنا هو أن التحدث هو الاصل، وإن الالتزام بالصمت يحتاج إلى استئذان، وإن ذلك يتضح بشكل خاص في المجموعات الاساسية التي ننتمي اليها، وهي: مجموعة دول مجلس التعاون والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية”.

ولفت المعلمي إلى أن اشتعال الأزمات في المنطقة خاصة سوريا واليمن خلال الست السنوات الماضية دفع الوفد السعودي في الأمم المتحدة إلى خوض المعارك الديبلوماسية ومنها المعارك مع المندوب السوري. وشدد على أن السعودية لها موقف صارم من أي اعتداءات أو تطاول تتعرض لها على كل المستويات ولا تقبل أي مساس يمكن أن يلحق بالدول العربية أو الإسلامية منكرا بشدة التدخلات الإيرانية وإن الخصام السعودي هو مع حكومة الملالي وليس مع الشعب الإيراني المسلم، وأنها ستقف لكل خططه الاستيلائية وأطماعها الاستعمارية الجديدة، موضحاً إن المقارنة مع الكيان الصهيوني غير واردة كوّن إسرائيل هي العدو الأول وهي نموذج الاستعمار القديم المستزرع في الجسد العربي وإن قضية فلسطين ستبقى هي قضية الأمة العربية الأولى مع عدم التهاون مع السياسات الإيرانية الشريرة، وأبان: “نحن نتصدى لأي ضرر يواجهنا إن كان صهيونيا أو صفويا، وسنقف لهم بالمرصاد”.

وأوضح المعلمي إن مهمته تركزت عندما تم تعيينه مندوبا دائما لدى الامم المتحدة في عام 2011 في الاعداد للعضوية المرتقبة لمجلس الأمن، حيث سعى لترتيب هذه المهمة عن طريق 3 محاور هي: بناء الطاقات والمواقف ومد الجسور.

وعبر المعلمي في هذا الصدد عن فخره بالعاملين في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الذي يضم 30 سعوديا نصفهم من حملة شهادة الماجيستير أو أعلى وثلثهم من النساء.

وأشار إلى أن السعودية تشارك في 14 هيئة تنفيذية ولجنة وتنافس على 12 موقعا آخر وتشارك في عدد من التجمعات غير الرسمية مثل أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة وأصدقاء البحار والمحيطات وأصدقاء سمك القرش ومجموعة الجسور لاصلاح ميزانية الأمم المتحدة وأصدقاء الأسرة وأصدقاء تحالف الحضارات.

وأضاف:” تهدف المملكة من خلال تلك المشاركات إلى إثبات وجودها وقدرتها القيادية وبالتالي الحصول على الدعم اللازم لمواقفها ولما تتبناه من أفكار أو مشاريع أو قرارات”. ودعا المعلمي إلى عدم الإفراط في التفاؤل حول دور المنظمة الأممية، قائلاً: “علينا أن لا نبحث عن الكمال في الأمم المتحدة، وواجبنا أن نسعى إليه”.

وتساءل إعلاميون من الحضور عن تقييم المعلمي للإعلام السعودي الخارجي وجدوى تبعيته لوزارة الثقافة والإعلام أم لوزارة الخارجية، وأجاب السفير المعلمي: “ليس المهم التبعية بقدر ما تكمن الأهمية في النتيجة والمحصلة المتحققة للوطن من هذا الإعلام، وحقيقة الإعلام الخارجي ضعيف ولا يتوازى مع مكانة المملكة الأممية والدولية وأيضا الدبلوماسية، ولدينا فرص كبيرة لم تستثمر بعد بواسطة هذا الإعلام، ولازلنا نعيش جدلية هل يتبع لوزارة الثقافة والإعلام أم وزارة الخارجية. وراهن المعلمي على الشباب السعودي المؤهل وأن يهيأ لهم الأرضيّة المناسبة للعمل ويوفر لهم الدعم، وهم قادرون على احداث أثر عالمي له قيمته المُضافة لمكاسب الوطن على المستوى الخارجي، فيما اعتبر عدد كبير من الإعلاميين أن الإعلام السعودي الخارجي “متوفى دماغيا” وأنه يسجل غيابا كاملا في تمثيل الوطن أو مواكبة ما يحققه من نجاحات دبلوماسية أو أممية، مطالبين بايجاد حلول نموذجية لهذا الفشل الذريع، بحسب وصفهم. وثمن معالي السفير عبدالله المعلمي لمركز الحوار الوطني ولـ “إعلاميون” هذه الاستضافة واللقاء الرمضاني الفريد بحضور هذه الكوكبة من الإعلاميين والسياسيين والمفكرين، معتذرا عن الكثير من الأسئلة التي تكشف بعض أسرار العمل، ومطالبا الجميع بالعمل مع القضايا السياسية بدلوماسية عالية، قائلا:” إن التحدي الذي يواجه البلاد هو صناعة الكوادر البشرية المؤهلة والوطن لابد يستثمر في هذا الاتجاه بشكل قوي وفق الرؤية الوطنية 2030 التي وضعت استراتيجية لكل شيء بما في ذلك السياسة الخارجية والبناء الدبلوماسي الحصيف فالوطن يزخر برجالات في كل المجالات ولله الحمد”.

وعلق رئيس “إعلاميون” الزميل عبد العزيز العيد بالشكر للسفير المعلمي على اجابة الدعوة، مؤصلاً شكره للحضور الإعلامي المميز الذي يتراكم النجاح فيه بعد اللقاء الثالث في إطار التعاون بين “إعلاميون” ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وإن هذه الجهود تثمر هذا الحراك الوطني رفيع المستوى.

وأثنى رئيس “إعلاميون” على عمق ووعي المداخلات والحماس الذي أظهره الحضور والاستيعاب للأدوار الدبلوماسية والسياسية التي تمثلها السعودية من ثقل إقليمي ودولي وأممي. وفي ختام اللقاء، سلم نائب أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد السلطان ورئيس “إعلاميون” الهدايا والدرع التكريمي للضيف، بوعد أن يكون هناك لقاء آخر تلبية لهذا التعطش من الحضور.