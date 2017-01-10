خلال استقباله الطاقم الإداري لنادي غلطة سراي التركي .. أمير الشرقية : الرياضة رسالة محبة وسلام .. والعلاقة بين بلدينا مميزة في المجالات كافة

شارك عبر واتساب

الدمام – حمود الزهراني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على أن الرياضة رسالة محبة وسلام ، وأنها وسيلة تقارب بين الشعوب ، ومتنفس مهم لطاقات الشباب وحماسهم . جاء ذلك خلال استقبال سموه نائب رئيس نادي غلطه سراي التركي في مكتب سموه بديوان الإمارة ، حيث يحل الفريق ضيفاً على المنطقة الشرقية .

ورحب سموه برئيس النادي واللاعبين في المنطقة الشرقية ، مؤكداً أن العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين مميزة في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي.

وقال سموه : إن المنطقة الشرقية تشهد حراكاً رياضياً مميزاً ، والمباريات الودية التي تستضيف أنديةً محليةً أو أجنبية تساهم في إثراء المنطقة على المستوى الرياضي والسياحي .

من جهته ثمن نائب رئيس نادي غلطه سراي التركي السيد أورال أكزون لسمو أمير المنطقة الشرقية حفاوة الاستقبال ، وما وجده من ترحيب من أهالي المنطقة الشرقية وإدارة نادي الاتفاق “المضيف” ، شاكراً لهم ذلك ،

متمنياً أن تتكرر هذه المناسبات بين البلدين الشقيقين .حضر الاستقبال رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق الأستاذ خالد بن عبدالله الدبل ، والأستاذ بدر العبدالكريم عضو مجلس الإدارة وعددٌ من أعضاء الطاقم الإداري في النادي.