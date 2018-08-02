محليات

خلو منتجات تمور المدينة المنورة من بقايا المبيدات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ذو القعدة / 1439 هـ       2 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
سحب مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء عينات تمور من مصانع التمور والأسواق المركزية ومحلات بيع التجزئة في المدينة المنورة، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية بشكل عام، ومواصفات بقايا المبيدات.

وأظهرت نتائج التحليل للعينات المسحوبة من الفترة 1/ 1/ 1439هـ إلى 28/ 10/ 1439هـ لجميع عينات التمور المسحوبة من منطقة المدينة المنورة خلوها من بقايا المبيدات.

وتؤكد الهيئة أن جهودها ستستمر للكشف عن بقايا المبيدات في جميع الأصناف الغذائية للتأكد من سلامتها ومطابقة بقايا المبيدات (إن وجدت) للحدود المسموح بها في المواصفات المعتمدة ضمن برنامج الرصد الوطني لبقايا المبيدات بالأغذية.

ibrahim

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