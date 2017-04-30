العدد 21921 01 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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خليفة نور يسجل على طريقته بعد9 سنوات

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خليفة نور يسجل على طريقته بعد9 سنوات
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جدة- عبدالعزيز عركوك
أعاد النجم الشاب عمار النجار مساء أمس في مواجهة فريقه أمام الفيصلي الأذهان إلى هدف قائد الفريق السابق محمد نور حينما أحرز هدفا برأسه في مرمى ناقويا الياباني في عام 2009م ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا أي قبل 9 أعوام في نصف نهائي المسابقة بملعب الأمير عبدالله الفيصل ليتكرر المشهد ولكن بملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وكان نور قد ألمح في المؤتمر الصحفي بأنه سيهدي قميصه صاحب الرقم 18 في حفل اعتزاله إلى اللاعب عمار النجار ليكون خليفته في الملاعب.

التصنيف: الرياضة

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