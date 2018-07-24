خليفة (يحكم) مناورة جدة

جدة- البلاد

أجرى الفريق الكروي الأول لكرة القدم تدريباته أمس على ملعب “البنك الأهلي”، استعداداً لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان ، تحت اشراف المدرب الوطني حسن خليفة، وسط متابعة المشرف العام على كرة القدم سالم الزهراني،

حيث استهل اللاعبون الحصة التدريبية بتمارين الإحماء والتقوية، تحت إشراف مدرب اللياقة الجزائري محمد أمين، والتي استمرت مدتها ثلاثون دقيقة، ثم عمد إلى تكثيف الجرعات اللياقية، فيما تابع الوطني حسن خليفة المناورة القوية بين اللاعبين التي أشرف عليها، وقادها تحكيمياً، كما شارك في المناورة كافة اللاعبين الذين أبدوا جاهزيتهم للموسم الرياضي الجديد.

على صعيد حراسة المرمى كثف المدرب المصري ياسر عبدالعزيز تمارين لاعبي حراسة المرمى وهم: “النيجيري أكيموت مارشال، سالم قبوس، جمهور الشمراني”، اعتمد ياسر على التمارين اللياقية المكثفة والتدريب على التقاط الكرات العالية، يشار إلى أن المران الصباحي للاعبي حراسة المرمى سيكون على أحد شواطئ مدينة جدة فجر اليوم .

من جهة أخرى وصل المحترف المالي عثمان دياباتي الذي فجر أمس إلى جدة، استعداداً لتمثيل الفريق في الموسم القادم، والتقى مع المشرف العام على كرة القدم سالم الزهراني، ودار نقاش فيما بينهما بحضور وكيل أعماله، وعقب نهاية المران رحب المدرب الوطني حسن خليفة باللاعب عثمان دياباتي وأكد له سعادته بتواجده مع الفريق، وتمنى له التوفيق، وتقرر انخراطه في مران اليوم.