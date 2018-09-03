خمسة تعادلات وثلاثة انتصارات للنصر والهلال والشباب

الرياض – البلاد

اختتمت أمس الأول ، مباريات الجولة الأولى لدوري المحترفين السعودي، بالتعادل الذي خيم على مباراة الأهلي والتعاون، بهدف لكل فريق، على ملعب “الجوهرة المشعة”. ونستعرض من خلال التقرير التالي، حصاد الجولة الأولى للدوري الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، التي أقيمت مبارياتها على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت.حيث شهدت مباريات الجولة الأولى تسجيل 13 هدفا في 7 مواجهات، بمعدل أقل من هدف في المباراة الواحدة.

بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل، و3 مواجهات فقط بفوز أحد الفريقين، وهي النصر والهلال والشباب.مباراة الفيصلي الباطن، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 شهدت أكبر عدد من الأهداف في لقاء واحد بالجولة.

فيما لم يتمكن أي لاعب من تسجيل أكثر من هدف حتى الآن، لم يتخطى أي فريق حاجز الهدفين في المباراة الواحدة. وكان لاعب الاتفاق محمد مرزوق الكويكبي قد سجل أسرع هدف في الجولة، ، بعد مرور 4 دقائق من مباراة فريقه أمام الرائد التي انتهت بالتعادل 1-1. أما حالات الطرد فقد شهدت مباراة الهلال والفيحاء طرد 3 لاعبين، وهم سالم الدوسري من الأول، وعمر العودة وعبدالله كنو من الأخير. وعلى النقيض تماما لاعبو الوحدة والشباب فقط لم يتحصلوا على أي بطاقة ملونة خلال فعاليات الجولة الأولى من الدوري.