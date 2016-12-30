خوارزميو المملكة يحققون المركز الأول عالمياً

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سيول ــ وكالات

حقق خوارزميو المملكة العربية السعودية، الثلاثة مراكز الأولى في سباق الست عشرة دولة للرياضيات الذهنية “الخوارزمي” المقام في العاصمة الكورية سيئول، وذلك بمشاركة عشرين طالبا سعوديا، ضمن المستويات المتاحة في السباق.

وحقق محمد الشنبري ، المركز الأول على مستوى العالم ، فيما حقق منذر المطوع، عبد الرحمن السليمان ، مظاهر بوعيد، يوسف قصيباتي ، مشعل السواط ، مريم آل ثنيان ، نرجس الثنيان ، علي الجارودي ، وزياد باحسن المركز الثاني مكرر في المسابقة .

وحصدت ماجد الطويرقي، ربى بشاوري، جود الزين ، عبد الله الشيخ ، محمد الصباغ ، ليان الفريان ، زينب أبو الرحى، مريم الثنيان ، علي الصفار ، فيصل سريع ، وعبد الملك الأسمري ، المركز الثالث مكرر ، فيما تلقى مدرب الفريق السعودي غصاب هاشم النجاشي تكريما ضمن المدربين المتميزين والمعتمدين .