خوجة يفتتح ملتقى التنمية السياحية في العاصمة المقدسة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

افتتح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية المهندس عدنان خوجة، الملتقى الأول للتنمية السياحية في العاصمة المقدسة، الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع المناطق الدكتور وليد الحميدي، أن مكة المكرمة يقصدها أكثر من 12 مليون مسلم سنوياً بين معتمر وحاج، ونرى شغف الكثير منهم لزيارة مواقع التاريخ الإسلامي، والوقوف على تلك المواقع التي شهدت انبثاق شعاع الدين الإسلامي، والتعرف على تراث مكة المكرمة الحضاري، مبيناً أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي عهده – حفظهم الله – تسخر جهودها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتسعى لتطوير تلك الخدمات، وتلبية رغباتهم ومن هذه الرغبات الملحة.

وأشار إلى صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، على إنشاء مجلس للتنمية السياحية في العاصمة المقدسة، واعتماد تشكيل أعضائه، بهدف تنمية الخدمات والعمل التكاملي من خلال تطوير صناعة السياحة في المنطقة، وتكوين لجان في الإمارة توفر أوجه الدعم للبرامج والمشروعات، التى تعنى بتطوير مواقع التاريخ الإسلامي، والإشراف عليها، والإسهام مع الشركاء لمساندة تنمية تلك المواقع حضارياً، وتنظيم البرامج الثقافية والفعاليات التاريخية النابعة من مصادر ثقافية وحضارية أصيلة، وتوعية الشركاء بأهمية تلك المواقع الحضارية والأسس السليمة لتطويرها، إضافة إلى لتحفيز الجهات ذات العلاقة ومساندتها وتوفير الدعم بكل أنواعه من خلال برامج الهيئة.

من جهته أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف، أن سياحة مكة تعمل حالياً على إطلاق موقع “اكتشف مكة” الذي تم تصميمه بأفضل الوسائل والطرق التقنية والإدارية لنشره محلياً وعالمياً، ليكون المنصة الالكترونية العالمية لسياحة مكة المكرمة، الذي يوفر لمرتاديه أحدث الأخبار السياحية، فضلاً عن دليل مفصل لقطاع الفنادق ووكالات السفر والفعاليات والمسارات والمهرجانات، والأنشطة السياحية المقامة في مكة المكرمة.